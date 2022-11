Skov i Amazonas på størrelse med Berlin forsvandt i oktober

Brasilien satte i oktober ny rekord for skovrydning i Amazonas.

Nyheden kommer, mindre end to måneder inden den højreorienterede præsident Jair Bolsonaros fireårige valgperiode slutter.

Den afgående præsident er blevet bredt kritiseret for sin politik, der anses for at have fremmet skovrydningen. Præsidenten er også kendt for at benægte klimaforandringer.