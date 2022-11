Sultestrejkende aktivists familie beder præsident gribe ind

Alaa Abdel Fattah er en af Egyptens mest kendte aktivister og fortalere for demokrati.

Han afsoner en dom på fem års fængsel. Den fik han for at dele et Facebook-opslag, der handlede om dødelig politivold i Egypten.

Den 40-årige aktivist indledte den 2. april en sultestrejke mod sin fængsling, et forbud mod at kommunikere med sin familie og umenneskelige forhold i Tora-fængslet.

Siden begyndelsen af april har han angiveligt kun indtaget 100 kalorier dagligt, inden han for nogle uger siden helt holdt op med at spise. Søndag holdt han op med at drikke vand.