Så sent som torsdag udtalte Ukraines forsvarsminister ellers, at ukrainske efterretninger pegede på, at der ikke var store bevægelser af de russiske tropper i Kherson by.

Storbyen Kherson, der før krigen havde ca. 300.000 indbyggere, er strategisk beliggende på Dnipro-flodens vestside nær Sortehavet. Byen blev overløbet af russerne i krigens første dage og er den eneste hovedby i en ukrainsk region, som Rusland har etableret kontrol over siden den 24. februar.

Russernes tilbagetrækning er et militært tilbageslag, der endeligt fastslår, at Ruslands forsøg på at få kontrol over Ukraines sortehavskyst for længst er slået fejl, skriver Jyllands-Postens korrespondent Poul Funder Larsen i denne analyse.