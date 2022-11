Biden og Kinas Xi holder første fysiske møde på Bali mandag

De to præsidenter skal også tale om, hvordan de bedst muligt kan ”arbejde sammen om fælles interesser, særligt vedrørende udfordringer på tværs af landegrænser”, tilføjer hun.

Forholdet mellem Kina og USA er spændt. Det gælder især spørgsmålet om Taiwan.

Den kinesiske regering har flere gange truet med at invadere Taiwan, hvis taiwanerne modsætter sig en såkaldt ”fredelig forening”.

Kina betragter Taiwan som en del af sit territorium.

USA har tidligere erklæret sig klar til at forsvare Taiwan, hvis Kina invaderer.

Biden sagde onsdag, at han er ikke klar til at give større indrømmelser til Xi. Han gav dog udtryk for, at han gerne diskutere de to landes politiske smertegrænser på en række områder - herunder Taiwan.