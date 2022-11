USA's præsident vil drøfte fangeudveksling med Putin

Adskillige medier har berettet, at USA har foreslået en fangeudveksling, som også inkluderer den tidligere soldat Paul Whelan, der sidder fængslet i Rusland for spionage.

Rusland ønsker ifølge CNN en tidligere russisk efterretningsofficer ved navn Vadim Krasikov og våbensmugleren Viktor Bout som en del af aftalen.

Krasikov blev i december sidste år ved en tysk domstol kendt skyldig i at have dræbt en tjetjensk separatist i Berlin i 2019. Han er derfor også fængslet i Tyskland, hvilket kan skabe problemer for udvekslingen.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har kontaktet den russiske ditto, Sergej Lavrov, men indtil videre har det ikke ført til noget.