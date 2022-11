Topgeneral: 100.000 russere er enten dræbt eller såret i Ukraine

- Der er en mulighed her - en mulig åbning for, at der kan forhandles.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, beordrede onsdag en tilbagetrækning fra den store ukrainske by Kherson i det sydlige Ukraine.

Mange anser det som et stort slag for Rusland.

Embedsmænd i den ukrainske regering har umiddelbart været lidt mere tilbageholdende i deres reaktion.

De anser det for usandsynligt, at russerne forlader byen uden kamp.

USA’s præsident, Joe Biden, har dog udtalt, at han ser det som et bevis for, at Rusland har ”reelle problemer” på slagmarken.

Jørgen Staun, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet, anser tilbagetrækningen for at være overraskende.