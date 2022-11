Imens kan et muligt møde mellem Biden og Kinas præsident, Xi Jinping, være på vej.

Om et sådant møde sagde Biden onsdag, at han er ikke klar til at give større indrømmelser. Han vil dog gerne diskutere de to landes politiske smertegrænser på en række områder.

Derudover håber han på at kunne tale om et konfliktområde som Taiwan.

Som G20-vært har Indonesien været under pres fra vestlige lande for ikke at invitere Putin til topmødet.

Indonesien har imidlertid sagt, at det ikke er landets rolle at udelukke specifikke lande, uden at der er enighed blandt medlemmerne.