Stoltenberg: Begge USA's store partier er bag Ukraine

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har appelleret til amerikanerne om at stå sammen, indtil Ukraine er gået sejrende ud af krigen mod Rusland.

- Jeg opfordrer dem til at opretholde en urokkelig enhed hele vejen frem til den dag, hvor freden er genoprettet, siger han i en videotale i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg.

Avisen The Washington Post skrev i weekenden, at Biden-administrationen bag kulisserne forsøger at påvirke Ukraine til at signalere åbenhed over for forhandlinger med Rusland og samtidig opgive kravet om, at fredsforhandlinger kun kan komme på tale, hvis præsident Vladimir Putin bliver fjernet fra magten i Moskva.

The Washington Post citerer kilder i Biden-administrationen for, at de amerikanske opfordringer til Ukraine ikke har til hensigt at presse ukrainerne til forhandlingsbordet. Det er mere et kalkuleret forsøg på at sikre, at Kyiv kan fastholde støtte fra lande, som måske ikke vil være indstillet på at bakke op om en krig i mange år frem i tiden.