Sjælden pink diamant er solgt for over 210 millioner

Budkrigen om den eftertragtede diamant varede i fire minutter. Første bud lød på omkring 127 millioner kroner.

Kampen stod mellem tre købere, der ringede deres bud ind via telefon.

Diamanten var blevet spået at kunne indtjene mellem cirka 185 og 222 millioner kroner på auktionen.

Fortune Pink har været på udstilling i Geneva, New York, Shanghai, Taiwan og Singapore i oktober.

Verdensrekorden for salgsprisen på en pink diamant på auktion er fra 2017. Her blev en diamant kaldet CTF Pink Star solgt i Hongkong for cirka 526 millioner kroner.