- Alle, der er seriøse på klimaområdet, må også være seriøse omkring behovet for omgående at stoppe den russiske aggression, genoprette vores territoriale integritet og tvinge Rusland til oprigtige fredsforhandlinger, siger Zelenskyj.

En af præsidentens rådgivere har tidligere sagt, at Ukraine er klar til at tale med en russisk leder. Det kan dog ikke være Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Den amerikanske avis Washington Post skrev i weekenden, at den amerikanske præsident Joe Bidens folk har opfordret ukrainske ledere til at signalere, at de er åbne over for at tale med Rusland.