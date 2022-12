06/12/2022 KL. 06:30

For abonnenter

I Putins felttog i Ukraine lyder et ekko af Ruslands tidligere krige

I krigen i Ukraine er meget gået skævt for Kreml, der frygter konsekvenserne af yderligere tilbageslag. Men historien viser, at Moskva ofte har haft held med at vende slagets gang.