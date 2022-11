Musk vil suspendere Twitter-imitatorer permanent og uden varsel

Prisen er otte dollar - cirka 60 kroner - om måneden.

En af de mest markante fordele er altså, at man med abonnementet kan få vist et lille blåt flueben ud for ens brugernavn.

Det blå flueben eksisterer på tværs af en lang række sociale medier. Det viser, at det sociale medie har verificeret, at brugeren rent faktisk tilhører den person eller det firma, som vedkommende repræsenterer.

Twitter har endnu ikke oplyst, hvordan det fremover vil verificere, at de brugere, der har et blåt flueben, rent faktisk tilhører de mennesker, som profilerne hævder.

Tidligere søndag rapporterede The New York Times, at Twitter forsinker udrulningen af verificeringsmærket via det nye abonnement til efter tirsdagens midtvejsvalg i USA.