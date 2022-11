Nordkorea har simuleret angreb på amerikanske baser og fly

Generalstaben kalder øvelserne ”en farlig krigsøvelse af meget aggressiv karakter”.

I erklæringen lyder det videre, at det nordkoreanske militær vil reagere på øvelserne med ”vedholdende, resolutte og markante” militære tiltag. Det skriver KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jo mere vedholdende fjendernes provokerende militære øvelser er, jo grundigere og nådesløst vil hæren imødegå dem, står der.

I sidste uge deltog hundredvis af amerikanske og sydkoreanske krigsfly i de omtalte øvelser. Herunder amerikanske bombefly af typen B-1B.

Det er første gang siden 2017, at B-1B’ere er fløjet til den koreanske halvø.

Iagttagere siger ifølge AFP, at det nordkoreanske styre er særligt følsomt over for øvelser som The Vigilant Storm, fordi landets luftvåben er militærets svageste led.