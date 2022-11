Tyskland kritiserer Egypten for undertrykkelse op til COP27

Tyskland kritiserer Egypten for at krænke menneskerettighederne ved at undertrykke og fængsle aktivister og kritikere af regeringen.

Kritikken fra Berlin kommer samme dag som Klimatopmødet i Egypten, COP27, indledes i kystbyen Sharm el-Sheik.

I en tysk erklæring til den egyptiske regering bliver styret i Kairo opfordret til at frigive den kendte regimekritiker Alaa Abdel Fattah.