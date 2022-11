Splittet sikkerhedsråd forhindrer nordkoreansk fordømmelse

Et splittet FN’s Sikkerhedsråd er ikke blevet enig om en fælles udtalelse i forhold til Nordkorea fredag.

Det er niende gang i år, at sikkerhedsrådets 15 medlemmer mødes for at drøfte de stigende spændinger på den koreanske halvø.

Men uenighederne internt i rådet satte endnu engang en stopper for handling.