USA sender ny våbenpakke til Ukraine på 2,9 milliarder

Kommandoposten signalerer en mere permanent amerikansk tilstedeværelse i forbindelse med krigen i Ukraine, lyder det fra Pentagon. 300 personer skal bemande posten.

En del af beløbet skal gå til at finansiere udbygningen af det ukrainske luftforsvar, der skal gøre det lettere for landet selv at forsvare sig mod de tiltagende missil- og droneangreb fra Rusland.

Angrebene har indtil videre forårsaget betydelige skader på Ukraines strøm- og vandinfrastruktur.

En talsperson for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyser, at USA også vil betale for renovering af 45 T-72-kampvogne fra Tjekkiet.