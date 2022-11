- Vi vil gerne have regeringens opmærksomhed med denne handling, sagde Watson Trujillo tidligere på dagen.

Trujillo er leder af det lokale samfund ved Cuninico-floden. Han udtalte sig til den peruanske radiostation RPP.

Han siger fredag aften dansk tid, at ingen af de tilbageholdte har lidt overlast.

Lækagen, der er det centrale emne i sagen, kom fra et cirka 800 langt rør, som det statsejede selskab Petroperu byggede for fire årtier siden til at fragte råolie gennem junglen. Lækagen var angiveligt et resultat af et 21 centimeter bredt hul på røret.