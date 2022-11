Scholz beder Kina om hjælp til at få stoppet krig i Ukraine

- Vi mødes på et tidspunkt, hvor der er store spændinger. Jeg vil særligt fremhæve den russiske krig mod Ukraine, der udgør et problem for de regler, som verdensordenen hviler på, siger Scholz ved sit besøg.

Han understreger, at Kina som et stort land har et medansvar for at skabe fred i verden.

Xi har på kinesisk stats-tv udtrykt håb for, at Kina og Tyskland kan lægge deres forskelle til side og yderligere styrke de to landes samarbejde.

Scholz er den første vestlige leder til at mødes med Xi, efter at den kinesiske præsident i forrige weekend sikrede sig en tredje periode som generalsekretær i Kinas Kommunistiske Parti.