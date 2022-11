Haitis politi overvinder bander og får adgang til brændstof

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har politiet fået kontrol over terminalen efter en stor politiaktion, hvor der også blev udvekslet adskillige skud.

- Regeringen lykønsker Haitis politi med at have udvist stor professionalisme, da det generobrede Varreux-terminalen, som væbnede mænd kontrollerede, lyder det i en udtalelse fra premierminister Ariel Henrys kontor.

Det nævnes ikke, om der var nogen dødsfald i forbindelse med aktionen.

FN har tidligere diskuteret, om det var nødvendigt at sende en mission afsted for at hjælpe myndighederne med at få adgang til terminalen.