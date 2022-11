Scholz mødes med Xi på kontroversielt lynvisit i Kina

Menneskerettighedsaktivister mener blandt andet, at Scholz indirekte støtter Xi Jinping og Kinas undertrykkelse af det muslimske uighur-mindretal i Xinjiang-provinsen.

Scholz har lovet at ændre den måde, Tyskland håndterer Kina på. Samtidig har han lovet at rejse ”vanskelige spørgsmål”, herunder spørgsmål om menneskerettigheder og behandling af minoriteter.

Den tyske kansler har også udtrykt bekymring over konflikten om Taiwans status.

Scholz har tidligere forsvaret sit besøg i Kina ved at understrege, at verden har brug for Kina. Og derfor er der også brug for at undersøge muligheden for samarbejde, mener han.