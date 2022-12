Men for den 47-årige professor har alt dog ændret sig, siden han på førstedagen af præsident Vladimir Putins invasionskrig den 24. februar frivilligt meldte sig til tjeneste i den ukrainske hær. Det er derfor, at han lige siden troligt, flere gange om ugen, holder fri fra sit aktuelle job i skyttegraven ved frontlinjen. For når han skifter sin Kalashnikov ud med sin mobil og en internetopkobling og bytter krigsstrategi med bogligt pensum, lægger han i nogle timer titlen som soldat fra 68. bataljon under 101. brigade fra sig. Fra selv samme skyttegrav bliver han nu professor Shandor og leder af sociologifakultetet ved Uzhhorods Nationale Universitet i stedet.