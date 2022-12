04/12/2022 KL. 19:30

Hvor mange ekstra fødselsdage har man lov at få? Soldaten ”Ice” talte otte på bare syv dage

På et rehabiliteringscenter i Donetsk forsøger utålmodige soldater at komme sig over mindre skader, mens andre finder på undskyldninger for at blive lidt længere. Men end ikke på en tryg sovesal skånes de fra frontens mareridt og de dårlige nyheder fra deres kammerater.