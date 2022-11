Rapport: Over 100.000 fiskere dør årligt af deres arbejde

Pew International er en uafhængig organisation, der arbejder med at informere offentligheden om problematikker og tendenser i verden.

I flere af verdens lande kommer livet i fiskeriindustrien med en risiko.

Et af landene er Myanmar. Her sejler tusindvis af mænd i mindre hold ud på små tømmerflåder for at fange fisk og rejer.

Tømmerflåderne opholder sig i perioder op til 100 kilometer fra kystlinjen. Ofte ser fiskerne ikke land i flere måneder.

Forsyningsbåde står løbende for at aflevere mad og vand til fiskerne, men det er ikke altid, at bådene når forbi i tide. Dermed risikerer fiskerne at dø af mangelsygdomme og vandmangel.