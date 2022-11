USA’s demokrater kæmper en overlevelseskamp i slutspurten op mod midtvejsvalget tirsdag. Republikanerne skal kun flytte et enkelt mandat for at få flertal i det amerikanske senat.

Opgørene i otte stater er ifølge målinger fra det amerikanske analyseinstitut Five Thirty Eight tætte, men på landsplan står Republikanerne til at vinde 54 pladser mod 46 til Demokraterne.