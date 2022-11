FN: Temperaturen i Europa stiger hurtigere end andre steder

Men han konstaterer samtidig, at Europa er helt i front i sammenligning med andre dele af verden, når det gælder tiltag mod den globale opvarmning.

Den nye rapport offentliggøres forud for klimatopmødet Cop-27 i Egypten. Det indledes 6. november i Sharm-el-Sheikh.

I den forgangne sommer oplevede store del af Europa effekterne af ekstremt vejr. Der var gentagne hedebølger i store del af Central- og Sydeuropa.

I blandt andet floden Rhinen, der er er en livsnerve i Tyskland for transport af varer, faldt vandstanden så dramatisk, at skibspramme havde svært ved at sejle på floden.