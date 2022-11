Da Bjerget kommer ind på stuen, slingrer han så meget, at han må gribe ud efter sengegærdet for at finde balancen, før han kan stikke labben frem og sige ordentligt goddag. ”Bjerget” er det kaldenavn, den 55-årige soldat har lystret i sin enhed, lige så længe krigen i Ukraine har varet.

»Jeg kan snart ikke huske, hvilke fornavne vi hver især har,« griner han trods sin aktuelle sejlende tilstand som ”sengeliggende uniform”.