Kina isolerer omkring 600.000 personer i et industriområde i millionbyen Zhengzhou i den centrale del af landet, som blandt andet omfatter verdens største Apple-fabrik for telefoner. Det sker, efter at der påvist 64 nye tilfælde af corona.

- Der indføres statisk ledelse i syv dage, oplyser de lokale kinesiske myndigheder. Det indebærer nedlukning med henblik på at forhindre smitteudbredelse. Dermed kan ingen gå ind eller ud af industrizonen i den kommende uge - medmindre de kommer med mad eller medicin.