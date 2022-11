Bolsonaro til højesteretsdommer i Rio: Det er forbi

Men hans stabschef, Ciro Noguiera, har udtalt, at processen med at overdrage magten til Lula ville blive indledt.

Der har været udbredt bekymring for, at Bolsonaro ikke ville acceptere valgresultatet, hvis han tabte.

I månederne op til valget forsøgte han at så tvivl om, hvorvidt man kan stole på de elektroniske valgmaskiner, som Brasilien bruger.

Blandt den konservative præsidents vælgere er det langt fra alle, der ser ud til at acceptere resultatet.Rundt om i Brasilien har lastbilchauffører og andre blokeret vigtige hovedveje. I byen Paranagua spærrer de for anden dag i træk adgangen til havnen, der er en af de vigtigste for Brasiliens landbrugseksport.

Den 77-årige Luiz Inácio Lula da Silva var Brasiliens præsident i årene 2003 til 2010.