De fem løver var dog stadig inde i et område, hvor et hegn på omkring 190 centimer adskilte dem fra alle andre afdelinger i den zoologiske have.

En af løveungerne måtte bedøves, inden den kunne bringes tilbage til sit bur, mens de fire andre selv fandt tilbage.

Talsmænd for Taronga Zoo siger, at ingen mennesker eller dyr kom noget til ved episoden, og haven er åbent som normalt.

Deltagere i et natligt ophold i den zoologiske have, hvor man kunne se og høre dyr, mens de sov, fik dog afbrudt deres program.