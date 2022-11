Israelsk premierminister spår stor valgsejr til sig selv

Yesh Atid er Israels største midterparti.

En af de centrale emner i det israelske valg har været den rolle, som den yderste højrefløj kommer til at spille.

Ifølge den israelske avis Hareetz står valgforbundet Religiøs Zionisme til at få 14 mandater, og Netanyahu kan derfor være afhængig af den kontroversielle højrefløjspolitiker Itamar Ben-Gvirs gunst for at kunne danne regering.

Ben-Gvir siger ifølge Reuters, at partiets formodede succes skyldes israelernes bekymringer om sikkerhed, særligt hvad angår forholdet til palæstinenserne.

- Det er tid til, at vi vender tilbage til at være herre i eget hus, siger Ben-Gvir, som opfordrer til en mere hårdhændet behandling af palæstinenserne.