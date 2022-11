Nordkorea affyrer missil under øvelse mellem USA og Sydkorea

Situationen på den koreanske halvø er for tiden meget anspændt.

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, har advaret om, at Nordkorea lader til at varme op til landets syvende atomprøvesprængning.

Nordkorea beskylder jævnligt USA for at forberede et angreb igennem de fælles øvelser med Sydkorea. Det afviser både USA og Sydkorea.