Twitters nye ejer vil tage betaling for blåt flueben

- Twitters nuværende herskab- og tjenestefolk-system med, hvem der har og ikke har et blåt flueben, er bullshit, skriver han videre.

Det skal være en ny indtægtskilde for Twitter, tilføjer han.

At en konto er verificeret betyder, at Twitter bekræfter, at kontoen reelt tilhører den person, som det fremgår af profilen.

Søndag skrev Musk - som selv har en verificeret konto - at det sociale medie nu er i færd med at gennemgå ”hele verificeringsprocessen”.

Mandag skrev amerikanske medier, at der var planer om at tage 20 dollar (150 kroner) om måneden for en verificeret konto.