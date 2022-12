Fremadrettet skal det være ulovligt for kinesiske berømtheder at afbilde revolutionære ledere som Mao Zedong, fordi det ifølge det kinesiske kommunistparti er »usocialistisk« – læs: fornærmende mod det kinesiske styre, fordi det risikerer at udfordre regeringens egen fortælling om Kina.

Af samme årsag har berømtheder fået forbud mod at reklamere for en lang række produkter, herunder alt fra privatundervisning til alkohol og tobak. Forbuddene om afbildninger og reklamer gælder på platforme som sociale medier, i tv-reklamer og gennem interviews.