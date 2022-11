Fingrene snurrer, så det er svært at tage ladegreb. Droners sensorer kan få problemer. Miner lurer under sneen. Pansrede køretøjer risikerer at sidde fast i dyndet i ingenmandsland midt i et fremstød.

Vinteren er på vej til at sætte dens præg på krigen i Ukraine, hvor man allerede nu kæmper med det første store problem, mudder. Det har Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, allerede givet skylden for, at offensiven forløber i krybegear i Kherson.