19/11/2022 KL. 19:00

»Jeg elsker jer,« lød de sidste ord fra deres kammerat "Studenten" på operationsbordet i Donbas

På et felthospital nær frontlinjen i Donbas i det østlige Ukraine bliver hver eneste soldats død betragtet som lægernes personlige fiasko. For hver en uniform er nogens far, mand eller søn. Jyllands-Posten besøger det sted, hvor alle soldater frygter at ende og samtidig priser sig lykkelige for eksisterer.