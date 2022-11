04/11/2022 KL. 11:30

I en regn af granater henter frivillige de sidste strandede civile på frontlinjen

Mens hårde kampe eskalerer dag for dag, sætter frivillige livet på spil for at redde civile ud af krigens absolutte brændpunkt. Jyllands-Posten fulgte evakueringen fra Bakhmuts frontzone, hvor tragedier tvinger folk fra deres by, og frygten holder de svageste tilbage.