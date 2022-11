Engang var den russiske by Ivanovo kendt som “brudenes by“, fordi der i sovjettiden boede langt flere kvinder end mænd i regionen, der var hjemsted for en stor en del af landets tekstilindustri.

Det er efterhånden længe siden, at det vrimlede med syersker i Ivanovo, men frygten for, at kvinderne igen kommer i ufrivilligt flertal i provinsbyen godt 300 km nordvest for Moskva, er steget den seneste tid, mens myndighederne har foranstaltet noget, der minder om klapjagt på de lokale mænd.