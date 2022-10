Ingen ved, hvad der udløste panikken og de hjerteskærende, grusomme scener på en lørdag aften, der skulle have været årets festlige højdepunkt for den unge generation i Sydkoreas hovedstad.

Måske var den bare uundgåelig, fordi der var alt for mange fulde og feststemte mennesker samlet på et alt for lille område. Men mange ”netizens” skriver på de sociale medier, at det var rygter om, at en af de vildt populære koreanske popstjerner var set på en bestemt bar, der fik masserne til at sætte sig i bevægelse og udløste tragedien.