Rusland suspenderer aftale om korneksport med Ukraine

Kornaftalen kom i stand tidligere på året efter længere tids mægling mellem Rusland, Ukraine, FN og Tyrkiet.

Den gjorde det muligt for Ukraine igen at eksportere sine enorme mængder af korn ud af landet via de ukrainske havne.

Det havde siden den russiske invasion begyndte 24. februar ikke været muligt på grund af en russisk blokade. Men i august kunne skibe med lasten fuld af korn igen sejle fra de ukrainske havne.

Det fremgår ikke, hvilken konkret betydning den russiske udmelding har. Det står således ikke klart, om det nu igen bliver umuligt for Ukraine at eksportere korn.