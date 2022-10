Herman Van Rompuy ledte EU gennem bekendte kriser

Hvis EU-toppen har brug for et godt råd til at tackle Rusland og de tiltagende økonomiske udfordringer, så kunne de måske ringe til Herman Van Rompuy.

På trods af sine mange år på dåbsattesten er det dog langtfra alderen, der kvalificerer ham til at give input til udfordringerne i EU.

Men selv om det snart er ni år siden, at Van Rompuy gik af som EU-præsident, så giver de politiske temaer fra dengang mindelser om i dag.