USA ser ikke tegn på noget fordækt under russisk atomøvelse

Men i år er de spændinger ekstra store på grund af krigen i Ukraine. Især fordi flere fremtrædende russiske ledere har mere end antydet, at atomvåben kan komme i brug.

- Så længe atomvåben findes, er der altid en risiko for, at de vil blive brugt, siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, så sent som torsdag i en tale i Moskva ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Men vestlige lande mener at kunne opfange tegn på, om Rusland gør klar til noget sådant - for eksempel under dække af en øvelse.

Det er der ikke tegn på, siger den amerikanske forsvarsminister torsdag i en kort kommentar.