Ny rapport: Parisaftalen kræver hidtil uset fart at nå

Begge dele er meget mere end målet i Parisaftalen om, at temperaturen maksimalt måtte stige 2 grader - og helst ikke mere end 1,5 grader.

Aktuelt er der dog ingen ”troværdig” vej på plads, der kan begrænse stigningen globalt til 1,5 grader, konkluderes det i Uneps rapport.

Det er ifølge Anne Olhoff, international seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito, meget alvorlig læsning. Hun er koordinator og redaktør på rapporten.

- Rapporten er et gevaldigt opråb. Men den fortæller også, at der stadig er ting, vi kan gøre, og at vi stadig kan holde os under to grader, siger hun.

Rapporterne kommer kort tid før FN’s årlige klimatopmøde, der i år holdes i den egyptiske badeby Sharm el-Sheikh. Det starter 6. november.