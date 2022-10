Corona lukker igen dele af millionbyen Wuhan i Kina

Torsdag har myndighederne for tredje dag i træk meldt om flere end 1000 nye tilfælde af corona. Vel at mærke i hele det kæmpestore land.

Det er efter europæiske forhold et ret begrænset antal. Men sådan ser den kinesiske regering ikke på det. Her fører man en ekstremt restriktiv politik over for nye tilfælde. Og sådan har et været lige siden, at de første coronasyge i verden blev registreret i Wuhan i 2019.

Og nu er dele af byen igen blev beordret i isolation.

Der er i byen fundet 20 til 25 nye smittede om dagen i den forløbne uge. 800.000 beboere fået besked om at holde sig isolerede til 30. oktober.