Svaret fra Belgiens væbnede styrker kommer over en e-mail. Det er høfligt, men bestemt:

»Dear Sir. There is no possibility for interviews.«

At tale om Nato’s træning af angreb med atombomber, der lige nu finder sted med udgangspunkt i luftbasen Kleine Brogel i det nordøstlige Belgien, har ingen interesse – et besøg kan fuldstændig udelukkes.