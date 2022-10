IEA: Den globale udledning af CO2 kan toppe i 2025

Sidste år lød det fra IEA, at der ”intet tydeligt maksimalt niveau var i sigte” for udledningen. Investeringer i vind- og solenergi forventes at føre til et fald i udledningen.

Baseret på de seneste politiske planer, som verdens regeringer har præsenteret i lyset af stigende energipriser, forventer IEA en fordobling i investeringer i grøn energi til to billioner dollar årligt i 2030.