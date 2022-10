Syv meter lang pytonslange sluger indonesisk kvinde

Pytonslanger er ikke giftige, men giver som regel deres bytte et bid, inden de snor sig om det for at kvæle det.

Som regel går de efter mindre dyr, som de nemt kan spise hele, og angreb mod mennesker er sjældne.

I 2018 blev en kvinde slugt helt af en stor pytonslange på den indonesiske ø Muna. Et år forinden var en landmand blevet dræbt og slugt af en stor pyton på øen Sulawesi.

Pytonslanger holder som regel til i regnskove og sumpområder.

Alligevel blev et eksemplar, som havde slanget sig hjemmefra, pludselig set på Nørrebro i København for to og et halvt år siden. Det var en kvinde, som var ude og gå en tur, da hun så slangen ligge inde i et buskads midt i april.

Politiet overgav slangen til dyreværnet og opfordrede dens ejer til at tage kontakt.