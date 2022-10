Den fortsatte stigning i koncentrationen af drivhusgasser viser, at verden ”går i den forkerte retning”, tilføjer han.

Tidligere onsdag viste en ny rapport fra FN, at de løfter, der er givet fra verdens lande til klimareduktioner, ligger langt under, hvad der skal til at for at holde den globale stigning i temperaturen på 1,5 grader.

Over 190 lande lovede på det vigtige topmøde i Paris i 2015 at arbejde for at holde temperaturstigningen på dette niveau.

Men verden har lige nu kurs mod en stigning i temperaturen på 2,5 grader ved udgangen af dette århundrede.

De to rapporter fra FN kommer mindre end to uger, inden at det næste store klimamøde, COP27, indledes i Egypten. Mødet bliver holdt i feriebyen Sharm el-Sheikh fra 6. til 18. november.