FN før klimatopmøde: Vi er himmelråbende langt fra klimamål

Før et klimatopmøde i Egypten om to uger er verden på vej mod en temperaturstigning på 2,5 grader. Det fremgår af en ny rapport fra FN.

De løfter, der er givet fra verdens lande til klimareduktioner, ligger himmelråbende langt under, hvad der skal til at for at holde den globale stigning i temperaturen på 1,5 grader.