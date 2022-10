Bandeblokade svækker Haiti - imens spredes kolera eksplosivt

Koleraudbruddet i løbet af 2010’erne i Haiti regnes ifølge USA’s center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) for at være blandt de værste udbrud af sygdommen i nyere tid.

Der var fortsat sygdomsspredning i Haiti frem til 2019. Men antallet af tilfælde begyndte allerede at falde støt i 2016.

I 2020 var der ifølge den panamerikanske sundhedsorganisation Paho, som hører under FN, ikke nogen bekræftede tilfælde.

Koleras tilbagevenden til Haiti sker, på et tidspunkt hvor landet kæmper med effekterne af en blokade af en terminal i landets største brændstofhavn.

Blokaden, som en bevæbnet bande står bag, har ført til både benzin- og vandmangel.

Sygdommen spredes ofte via vand, der er forurenet med syges afføring. Derfor er rent drikkevand af afgørende betydning for at forhindre spredning.