Efter snak med Sunak håber Zelenskyj på endnu tættere bånd

Den nye britiske premierminister, Rishi Sunak, har i en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tirsdag lovet, at Storbritannien vil fortsætte sin urokkelige støtte til Ukraine under hans lederskab.

Det siger en talsmand for Downing Street, hvor den britiske premierministerbolig ligger.

- Premierministeren fortalte, at Storbritanniens opbakning til Ukraine under hans lederskab vil være den hidtil største. Præsident Zelenskyj kan godt regne med, at premierministerens regering fortsat vil udvise solidaritet, siger talsmanden.